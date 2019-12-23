ЕС осудил создание железнодорожного сообщения между Россией и Крымом

ЕС отреагировал на открытие железнодорожного сообщения в Крым. Фото: Обозреватель

Открытие железнодорожного сообщения через Керченский мост Россией, без согласия Украины - еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России.

Это - еще один шаг к принудительной интеграции в России незаконно аннексированного полуострова. Мост ограничивает возможности прохождения судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря, заявил представитель Европейского Союза, говорится в обращении пресс-службы

"Европейский Союз подтверждает свою полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границах. Европейский Союз на признает и не будет признавать незаконную аннексию Крымского полуострова Россией", - говорится в заявлении.

Отдельные страны ЕС также выразили поддержку Украине. В частности, это Латвия, Литва и Финляндия.

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23 декабря оккупанты открыли железнодорожное движение по незаконно построенном мосту через Керченский пролив. В открытии принял участие президент России Владимир Путин.