ЕС осудил проведение переписи в оккупированном Крыму

ЕС призывает Россию остановить перепись в Крыму. Фото: Twitter/Петер Стано

Европейский союз осудил проведение российской переписи в оккупированном Крыму.

Брюссель также осуждает начало очередной призывной кампании в армию. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано.

"Эти действия являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - отметил состояния.

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Евросоюз призывает Россию прекратить все нарушения международного права и гуманитарного права на Крымском полуострове.

"Европейский союз будет продолжать работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как было подтверждено на первом саммите Крымской платформы 23 августа. Европейский союз будет продолжать проводить политику непризнания", - говорится в заявлении.

15 октября Министерство иностранных дел заявило, что Российская Федерация начала перепись населения в оккупированной Автономной республике Крым и городе Севастополь. Украина просит международных партнеров не признавать результатов этого процесса. В соответствии с положениями резолюции Генассамблеи ООН 68/262 так называемый "референдум" в Крыму не имеет юридической силы. Он не может служить основанием для отражения результатов переписи населения в Крыму как части общероссийской переписи.