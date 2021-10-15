ЕС осудил проведение переписи в оккупированном Крыму

 
Ексклюзивы
1/5
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 1791
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1503
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1071
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1899
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3420
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 144
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1872
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 603
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 1863
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 2034
Фото
Все фото
9
8
5
4
9
Как продвигали туристам Бахчисарай в советские времена - подборка открыток
Как продвигали туристам Бахчисарай в советские времена - подборка открыток
В оккупированной Керчи деревья падали на автомобили
В оккупированной Керчи деревья падали на автомобили
Конструкторское бюро в Днепре выполняло заказы из России
Конструкторское бюро в Днепре выполняло заказы из России
Оккупанты нашли древние украшения в Крыму
Оккупанты нашли древние украшения в Крыму
Оккупанты выкачивают ресурсы и уничтожают карьеры в Крыму: фото
Оккупанты выкачивают ресурсы и уничтожают карьеры в Крыму: фото
Видео
Все видео
Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек
Возле здания ФСБ в Крыму задержали 40 человек
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Мощный ливень затопил Крым: жителей могут эвакуировать
Мощный ливень затопил Крым: жителей могут эвакуировать
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 819
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1395
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 630
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 981
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1080
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 342
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
пятница, 15 октября 2021 15:46

ЕС осудил проведение переписи в оккупированном Крыму

  Комментировать
ЕС осудил проведение переписи в оккупированном Крыму
ЕС призывает Россию остановить перепись в Крыму. Фото: Twitter/Петер Стано

Европейский союз осудил проведение российской переписи в оккупированном Крыму.

Брюссель также осуждает начало очередной призывной кампании в армию. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано.

"Эти действия являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - отметил состояния.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина осудила российскую перепись населения в Крыму

Евросоюз призывает Россию прекратить все нарушения международного права и гуманитарного права на Крымском полуострове.

"Европейский союз будет продолжать работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как было подтверждено на первом саммите Крымской платформы 23 августа. Европейский союз будет продолжать проводить политику непризнания", - говорится в заявлении.

15 октября Министерство иностранных дел заявило, что Российская Федерация начала перепись населения в оккупированной Автономной республике Крым и городе Севастополь. Украина просит международных партнеров не признавать результатов этого процесса.

В соответствии с положениями резолюции Генассамблеи ООН 68/262 так называемый "референдум" в Крыму не имеет юридической силы. Он не может служить основанием для отражения результатов переписи населения в Крыму как части общероссийской переписи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЕС осудил проведение переписи в оккупированном Крыму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Три образа невесты и 45 гостей: ведущий Остапчук с любимой отгуляли свадьбу

Машинист поезда заснул и пропустил поворот: 18 людей погибли

Самое читаемое
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
10
 Просмотров: 8577
&quot;Нобель&quot; не спасет: Путин пригрозил журналисту Муратову списком экстремистов
"Нобель" не спасет: Путин пригрозил журналисту Муратову списком экстремистов Просмотров: 4131
Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором
Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором 4 Просмотров: 3798
&quot;Его последние слова были:&quot; Посиди возле меня &quot;- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
28
 Просмотров: 3429
Пышнотелую Lizzo захейтили за прозрачное платье
Пышнотелую Lizzo захейтили за прозрачное платье
5
 Просмотров: 3312
Крым
Украина осудила российскую перепись населения в Крыму
Украина осудила российскую перепись населения в Крыму Просмотров: 90
В Крыму украинец получил 12 лет колонии за шпионаж
В Крыму украинец получил 12 лет колонии за шпионаж Просмотров: 153
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
6
 Просмотров: 1071
Протестные движения порабощенных Россией народов будут расти - разведка
Протестные движения порабощенных Россией народов будут расти - разведка Просмотров: 612
Как продвигали туристам Бахчисарай в советские времена - подборка открыток
Как продвигали туристам Бахчисарай в советские времена - подборка открыток
9
 Просмотров: 1197
Больше всего комментируют
24
За антисемитизм готовят уголовную ответственность
4
Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором
4
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
3
"Кто спонсор вашей шикарной жизни?" - журналист Скрыпин о "слугах народа" и остальных нардепах
3
"Зеленский лично настаивал на отставке Разумкова"
Голосов: 9183
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть