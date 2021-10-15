Украина осудила российскую перепись населения в Крыму

В МИД отреагировали на попытку Москвы провести перепись населения в Крыму. Фото: "Суспільне"

Украина осудила проведение Россией переписи населения на территории Крыма.

В МИД перепись назвали недружественным актом по отношению к Украине.

"Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г. Севастополь. Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и является продолжением попыток легитимизировать попытку аннексии временно оккупированного Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства", - говорится в сообщении.

В соответствии с положениями резолюции Генассамблеи ООН 68/262 так называемый "референдум" в Крыму не имеет юридической силы. Он не может служить основанием для отражения результатов переписи населения в Крыму как части общероссийской переписи.

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Участники международной Крымской платформы в Совместной декларации подтвердили, что Крым является неотъемлемой частью территории Украины.

В оккупированном Крыму 61-летнего украинца Константина Ширинга приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мужчину обвиняют в шпионаже.