Эксперт рассказал о рынке недвижимости в оккупированном Крыму

"У россиян, которые приобрели в Крыму недвижимость, уже проблемы", - говорит экономист Тарас Завгородний / фото: Радио.Свобода

Вложения в аннексированную территорию, в признанную нигде в мире, очень сомнительным приобретением.

Об этом говорит управляющий партнер украинской Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в интервью Крим.Реалии.

"По украинскому законодательству все эти соглашения являются нелегитимными. Это же только олигархи могут позволить себе через оффшоры недвижимость покупать. Думаю, что у тех, у кого есть деньги покупать недвижимость, также и понимание, что зачем им недвижимость на спорных территориях, с потенциальными проблемами", - говорит Тарас Завгородний.

О страховании недвижимости

"Никаких выплат и возмещения по страховому случаю не будет. Любая страховая компания ставит тарифы, исходя из рынка. Поэтому не могут быть дешевые тарифы на страхование. А низкие тарифы означают только то, что никто никаких выплат делать не собирается. Вот и все"

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О деньгах для Крыма

"Дмитрий Медведев еще раньше сказал: "Денег нет, но вы держитесь". Если и есть какие-то российские федеральные программы, направленные на поддержку крымчан, то к ним они точно не дойдут. Потому что идет банальное освоение денег. Как, например, здание аэропорта , который в Крыму такого масштаба просто не нужен. Это чисто советский подход - строим не то, что нужно, а то, что умеем"

Крымчане массово бегут из полуострова. 2018 количество людей, оставивших оккупирован Россией Крым, выросла в четыре раза. Не все из них перебираются на материковую часть Украины - некоторые едут в страны ЕС.