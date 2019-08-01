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четверг, 01 августа 2019 15:04

Экокатастрофу в оккупированном Крыму видно из космоса

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Экокатастрофу в оккупированном Крыму видно из космоса
Из-за прорыва канализации в оккупированном Севастополе произошла экокатастрофа. Скриншот

Со спутника увидели, как россияне отравляют Черное море.

Камеры зафиксировали канализационный выброс в Голубой бухте оккупированного Севастополя, сообщают в подконтрольном россиянам севастопольском Морском гидрофизическом институте.

"Это ведет, конечно, к крайне неблагоприятной экологической обстановке в этом районе. Тем более, что чуть южнее, как вы знаете, находятся у нас три особо охраняемые природные территории, экологический ущерб, безусловно, значительный. Акватория вокруг прорыва аварийного - она ​​существенно хуже в несколько раз, чем такая же экологическая обстановка в Южной бухте Севастополя, которая известна как проблемная с экологической точки зрения акватория", - рассказал замдиректора МГИ института РАН Антон Георга-Копулос.

Течением фекалии несет в другие бухты оккупированного города.

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"В Балаклаву все это идет, в сторону побережья. Как следствие, конечно же, прибрежная полоса - она ​​страдает больше всего. Придонные отложения крайне поражены, во-первых, бактериями, фон в 10-20 раз по многим параметрам - фосфаты, аммоний - что это? Мы понимаем, что это моющие средства из канализации. что такое аммоний - мы понимаем, что это продукты человеческой жизнедеятельности", - говорит он.

Ученые Севастополя говорят, что для того, чтобы природа оправилась от экокатастрофы надо не одно десятилетие.

В оккупированном Крыму экологическая катастрофа - россияне вывели неочищенные канализационные стоки в море.

Крымчане публикуют фото и видео загрязненного моря в соцсетях.

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