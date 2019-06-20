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четверг, 20 июня 2019 09:52

Джемилев выразил отношение к Зеленскому и его команде

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Джемилев выразил отношение к Зеленскому и его команде
Лидер крымских татар рассказал, что будет оставаться в конструктивной оппозиции к президенту Владимира Зеленского. Фото: Зеркало недели

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в ближайшее время планирует встретиться с новым президентом.

Он отметил, что Меджлис крымскотатарского народа останется в оппозиции к новой власти и президентской партии "Слуга народа", сообщают Крым.Реалии.

"У нас нет какой-то аллергии к этой партии. Говоря о конструктивной оппозиции, мы четко сказали, что не будем радоваться провалам нового президента. Будем стараться помочь держать курс к евроатлантической интеграции, чтобы тема деоккупации Крыму была постоянной. Если они этого будут строго придерживаться, то мы не оппозиция, а союзники", - сказал Джемилев.

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Он надеется, что во время встречи смогут прийти к консенсусу.

"В окружении Владимира Зеленского несколько разных групп. Некоторые говорят, что без крымских татар никак, а другие говорят, что мы противники, ничего общего быть не может. Я думаю, что в ближайшее время у нас состоится встреча и мы расставим все точки над "і", - отметил Джемилев.

Крымские татары войдут в партийные списки 4-5 партий на выборах в Верховную Раду.

"Предлагаю официально дождаться, когда объявят списки. Скажу только, что наших представителей нет в списках "Оппозиционной платформы", а в "Батькивщине" нет крымских татар, но есть представители Крыма - это нас устраивает", - сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Дата
20
июня

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