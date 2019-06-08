Чубаров рассказал об участии крымских татар в выборах

Чубаров пойдет на выборы от партии Смешко. Фото: Укринформ

Крымские татары войдут в партийные списки 4-5 партий на выборах в Верховную Раду.

"Предлагаю официально дождаться, когда объявят списки. Скажу только, что наших представителей нет в списках "Оппозиционной платформы", а в "Батькивщине" нет крымских татар, но есть представители Крыма - это нас устраивает", - сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "Громадське".

Чубаров идет в Верховную Раду по спискам партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

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Сейчас Чубаров входит во фракцию БПП.

Шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду в составе партии Святослава Вакарчука "Голос". Притула отметил, что "хотел бы быть полезным этой стране и людям".