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среда, 15 сентября 2021 21:48

Джеляла в СИЗО поставили на учет как "склонного к совершению терактов"

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Джеляла в СИЗО поставили на учет как &quot;склонного к совершению терактов&quot;
Адвокат смог посетить Джелял в СИЗО. Фото: "Укрінформ"

Заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла в СИЗО поставили на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений".

В Facebook об этом сообщил его адвокат Николай Полозов. 15 сентября он смог встретиться со своим подзащитным.

"Буквально накануне нашей встречи с Нариманом сообщили, что он поставлен на профучет как лицо склонное к совершению террористических и экстремистских преступлений. Что явно свидетельствует о полном незнании сотрудниками СИЗО принципов уголовного производства и такого понятия как презумпция невиновности. Конечно же, все подобные незаконные административные решения мы будем обжаловать", - написал Полозов.

Адвокат сообщил, что заключенный имеет хороший вид и не жалуется на здоровье. Оккупанты поместили его в двухместную камеру вместе с фигурантом дела о "Свидетелях Иеговы".

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"Нариман просил передать, что благодарен каждому. Поддержка очень важна! Попросил не забывать об Асане, Азизе и всех политзаключенных. Борьба за свободу продолжается", - добавил Полозов.

Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.

23 августа, в День украинского флага, в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ( "диверсия"), которое предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

3-4 августа в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелял, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.

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