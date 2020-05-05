Двух крымчан обвинили в захвате штаба ВМС Украины

Двух украинцев объявили в розыск в связи с подозрением в захвате штаба ВМФ. Фото: reuters.com

Прокуратура Автономной Республики Крым объявила о подозрении еще двум гражданам Украины, которых подозревают в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе во время аннексии Крыма.

По данным источников "Крым. Реалии", подозреваются Владимир Муць и Илья Коротков.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, граждане Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж", 19-20 марта 2014 года участвовали в осаде и захвате штаба Военно-Морских сил Украины в Севастополе.

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В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.

Ранее следственное управление полиции Крыма совместно с прокуратурой республики сообщили о подозрении двум участникам НВФ "Добровольная народная дружина "Рубеж".