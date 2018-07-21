Договариваемся о санкциях против черноморских портов РФ - Омелян

Владимир Омелян договаривается о санкциях против Черноморских портов РФ Фото: ТелеграфЪ

Украина договаривается о санкциях против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря.

Переговоры об этом ведутся с американскими и европейскими партнерами, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "112 Украина".

"Мы видим, что санкционная волна не уменьшается, а наоборот увеличивается. Последнее рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм - больше, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ. Мы видим, что уже 6 человек с ЕС, которые были причастны к построению этого моста, уже находятся под санкциями", - прокомментировал Омелян.

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15 мая Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, соединяющий аннексирован Крым и Краснодарский край РФ. В украинском МИД сообщили, что Украина будет работать над расширением национальных и международных санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к незаконному строительству мостового перехода через Керченский пролив.