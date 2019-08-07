Дочь Бекирова просит Зеленского спасти отца

Дочь Бакирова обратилась к Зеленскому. ФОТО: RFEFL

Дочь крымскотатарского активиста Эдема Бекирова просит Владимира Зеленского о помощи.

"Мой отец Эдем Бекиров умирает, и мне уже не у кого просить помощи. Но сейчас я не прошу, а требую. Как гражданка Украины и как дочь умирающего отца я имею на это полное право. Я требую принять все меры, чтобы добиться оказания помощи моему отцу, добиться его лечения и в конечном счете освобождения. Он абсолютно невиновен: это знают те, кто его арестовал и держит в заключении; знают те, кто намерен его судить, кто медленно убивает его", - написала Элеонора Бекирова в Facebook.

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Эдема Бекирова обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.