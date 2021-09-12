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воскресенье, 12 сентября 2021 20:33

До 20 лет заключения: Джелялову могут усилить обвинение

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До 20 лет заключения: Джелялову могут усилить обвинение
Следствию ничего не мешает усилить обвинения. Фото: ua.news

Первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову могут усилить обвинения.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает Украинская правда.

"На текущий момент обвинения - от 10 до 15 лет. Но важно понимать, что в этой части ст. 281 УК РФ есть еще вторая часть, которая вводит дополнительную квалификацию - "организованная преступная группа". Следствию ничего не мешает еще больше усилить обвинения Нариман и братьям Ахтемовым", - отметил Полозов.

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По словам адвоката, в таком случае задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.
23 августа, в День украинского флага, в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ( "диверсия"), которое предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

3-4 августа в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелял, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей.

В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.

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Дата
12
сентября

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