"Днепр не течет по территории Крыма" - у Зеленского ответили россиянам

Представитель президента Украины в оккупированном Крыму Антон Кориневич ответил на узаявления россиян о поставках воды на полуостров.

"Крым является территорией Украины. Крым не является территорией РФ. Поэтому РФ не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина", - написал он в Facebook.

Вместе с тем он напомнил россиянам школьный курс географии.

"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право", - пишет он.

Автор: Скриншот Представитель президента Украины в оккупированном Крыму Антон Кориневич ответил на упреки россиян о поставках воды на полуостров.

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Представитель президента Украины в оккупированном Крыму добавил, что воды для нужд населения хватает.

"По всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами", - написал Кориневич.

Российские оккупанты планируют начать переговоры с Украиной относительно подачи воды в Крым.Так называемый заместитель председателя совета министров - постпред Крыму при президенте РФ Георгий Мурадов сказал, что Днепровская вода начинается из России, поэтому принадлежит россиянам. Украина поставляла воду в Крым до аннексии полуострова Россией. В 2014-м из-за невыплаты долгов и согласно нормам Женевской конвенции Северо-Крымский канал, который был главной водной артерией для этой территории, перекрыли. Оккупанты начали испытывать недостаток воды уже в конце 2014-го, но замалчивали этот факт. На публике повторяли цитату с бигборда об оккупации "Нам хоть камни с неба". Через год российские захватчики были вынуждены прекратить выращивание риса, что требовал много воды. Позже на севере Крыма уменьшили количество выращиваемых плодовых деревьев. 24 августа 2018-го из-за нехватки воды на химическом заводе "Крымский титан" произошли выбросы, из-за которых на территории Яны Капу, Армянска и части Херсонской области погибли растения. После этого оккупанты начали привлекать местных жителей к митингам, на которых требуют у Украины подать в Крым воду. В сентябре 2018-го Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщило, что возобновление подачи воды в Крым возможно после признания Российской Федерацией факта аннексии украинского полуострова.