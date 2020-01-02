"Диалога, к сожалению, нет" - Чийгоз об освобождении крымских татар

Украинская власть не начала работы над освобождением политзаключенных из числа крымских татар. Фото: Крымская солидарность

Диалога об освобождении заключенных в оккупированном Крыму крымских татар ни президент Зеленский, ни его офис до сих пор не начали.

Об этом рассказал заместитель главы Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз, пишет Крым Реалии.

"У нас диалога, к сожалению, нет. Но 29 декабря мы встречались с премьером Алексеем Гончаруком, мы неплохо пообщались и, к сожалению, премьер, как и мы, не имеет отношения к процессу обмена. Мы обсуждали вопросы в рамках его компетенции. Более часа длилась встреча и я считаю, что для первого раза она прошла нормально", - рассказал Чийгоз.

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Политических заключенных, незаконно удерживаемых в аннексированном Крыму и на территории РФ, включат в следующий этап освобождения удерживаемых лиц.