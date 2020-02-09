Детям упростили пересечение админграниц с Крымом

Для пересечения админграницы больше не нужен проездной документ Фото: ukrinform.ua

Сегодня вступают в силу изменения, касающиеся выезда к временно оккупированной территории АР Крым и въезда из нее граждан Украины в возрасте до 16 лет.

С 9 февраля ребенок может пересекать админграницу только при наличии обычного или загранпаспорта гражданина Украины, сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов.

До этого времени нужно было дополнительно иметь проездной документ.

"С 2020 года проездные документы ребенка потеряли силу вообще. Напомню, что сейчас загранпаспорта детям выдаются от рождения, а с 14 лет выдается ID-карта ", - сказал Шевцов.

Если ребенок с одним из родителей следует на материковую часть Украины, то назад должен вернуться с тем же из родителей, с кем заехал, без нотариального согласия другого родителя.

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"Это касается и опекунов, попечителей, оставшихся лиц, которые, согласно действующему законодательству, являются законными представителями ребенка", - добавляет начальник пресс-службы.

Третья смена касается детей от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях в регионах материковой Украины.

"Такие дети могут пересекать админграницы без сопровождения родителей или их законных представителей, но при условии, что в единой базе реестра Минобразования будет соответствующая информация", - говорит Иван Шевцов.

Также он заверил, что сейчас на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" у пограничников есть доступ к базе данных Минобразования.

Граждане, следующие из оккупированного Крыма на материковую часть Украины для оформления документов, при возвращении назад имеют возможность вернуться за справками, которые получают в миграционной службе.