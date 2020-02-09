Детям упростили пересечение админграниц с Крымом

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 882
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
2 Просмотров: 1638
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 468
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2574
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2214
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1125
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3096
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4609
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 612
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
10
20
3
4
13
Биснесмены подарили Национальной академии искусств Украины редкие работы Федора Кричевского
Биснесмены подарили Национальной академии искусств Украины редкие работы Федора Кричевского
Горы снарядов и разбитые бастионы – как выглядел Севастополь во время войны с турками
Горы снарядов и разбитые бастионы – как выглядел Севастополь во время войны с турками
Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев
Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев
СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма
СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Видео
Все видео
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
Аннексии Крыма можно было помешать - Кривонос
Аннексии Крыма можно было помешать - Кривонос
Российскойу блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину
Российскойу блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2 Просмотров: 603
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1395
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 954
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 504
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3474
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 666
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
воскресенье, 09 февраля 2020 11:58

Детям упростили пересечение админграниц с Крымом

  Комментировать
Детям упростили пересечение админграниц с Крымом
Для пересечения админграницы больше не нужен проездной документ Фото: ukrinform.ua

Сегодня вступают в силу изменения, касающиеся выезда к временно оккупированной территории АР Крым и въезда из нее граждан Украины в возрасте до 16 лет.

С 9 февраля ребенок может пересекать админграницу только при наличии обычного или загранпаспорта гражданина Украины, сообщил помощник начальника Херсонского пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов.

До этого времени нужно было дополнительно иметь проездной документ.

"С 2020 года проездные документы ребенка потеряли силу вообще. Напомню, что сейчас загранпаспорта детям выдаются от рождения, а с 14 лет выдается ID-карта ", - сказал Шевцов.

Если ребенок с одним из родителей следует на материковую часть Украины, то назад должен вернуться с тем же из родителей, с кем заехал, без нотариального согласия другого родителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джемилев объяснил, когда в Крым пустят днепровскую воду

"Это касается и опекунов, попечителей, оставшихся лиц, которые, согласно действующему законодательству, являются законными представителями ребенка", - добавляет начальник пресс-службы.

Третья смена касается детей от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях в регионах материковой Украины.

"Такие дети могут пересекать админграницы без сопровождения родителей или их законных представителей, но при условии, что в единой базе реестра Минобразования будет соответствующая информация", - говорит Иван Шевцов.

Также он заверил, что сейчас на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" у пограничников есть доступ к базе данных Минобразования.

Граждане, следующие из оккупированного Крыма на материковую часть Украины для оформления документов, при возвращении назад имеют возможность вернуться за справками, которые получают в миграционной службе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Детям упростили пересечение админграниц с Крымом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Родился король конструкторов

Голливудский бульвар стал убежищем для проституток и наркоманов

В Германии произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа

Королевская пицца: назвали кто больше всего съедает этого перекуса

Самое читаемое
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
34
 Просмотров: 114009
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына 1 Просмотров: 17433
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию Просмотров: 15336
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
21
 Просмотров: 13878
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
 1 Просмотров: 11637
Крым
Джемилев объяснил, когда в Крым пустят днепровскую воду
Джемилев объяснил, когда в Крым пустят днепровскую воду Просмотров: 2043
Трое политзаключенных "дела Хизб ут-Тахрир" имеют проблемы со здоровьем - адвокат
Трое политзаключенных "дела Хизб ут-Тахрир" имеют проблемы со здоровьем - адвокат Просмотров: 108
Адвокат сообщил приятную новость украинскому политзаключенному
Адвокат сообщил приятную новость украинскому политзаключенному Просмотров: 459
ПАСЕ прогнулась под Россию - приняли новые правила, по которым нападение не преступление
ПАСЕ прогнулась под Россию - приняли новые правила, по которым нападение не преступление 1 Просмотров: 1827
Биснесмены подарили Национальной академии искусств Украины редкие работы Федора Кричевского
Биснесмены подарили Национальной академии искусств Украины редкие работы Федора Кричевского
10
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
3
Зеленский не развернется в сторону России - социолог
2
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
2
Черта повесили: как россияне реагировали на портрет Путина в лифте
2
Яна Дугарь прошла полиграф: обнародовали результаты
Голосов: 6927
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua