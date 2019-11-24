Детство в сапогах - россияне провели военную игру в школе

Россияне провели детские военные учения в оккупированной Евпатории.

На этот раз дети отрабатывали бой в городе, пишет блогерка RoksolanaToday & Крым25%.

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Российские оккупанты активно навязывают крымским школьникам культ войны. Для этого в школах оккупированных городов и сел создают так называемые военно-патриотическое движение "Юнармия" и клубы "Тактика", "Патриот", "Потомки победы", "Граница" и "Варяг".

В ряды принимают детей в возрасте до 18 лет. Учат учеников владеть оружием, копать окопы и расстреливать воображаемого врага. Также вести допрос пленного на английском языке.

В Крыму действует 532 школы, в них учится 188,5 тыс. школьников.