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вторник, 08 октября 2019 13:34

Денисова занялась поисками пропавших политзаключенных Крыма

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Денисова занялась поисками пропавших политзаключенных Крыма
facebook местонахождение граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова - неизвестно

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой. Просит помочь установить местонахождение Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, которых в сентябре этапировали из Крыма в Москву.

"На сегодняшний день местонахождение граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова неизвестно. В связи с этим безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять меры по установлению местонахождения их для дальнейшего информирования родных и адвокатов", - пишет в Facebook Людмила Денисова.

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Осужденных по "делу украинских диверсантов" 42-летнего Алексея Бессарабова и Владимира Дудку, 55 лет, вывезли из оккупированного Симферополя в Москву. Там должны рассмотреть их апелляционную жалобу на приговор.

9 ноября 2016-го в Севастополе оккупанты задержали военных экспертов аналитического центра "Номос" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова. Назвали их диверсионно-террористической группой украинской разведки.

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08
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