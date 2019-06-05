Деньги не пахнут: украинский бренд начал работать в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму начала работать украинская сеть "Dnipro M".

Компания открыла магазин в оккупированном Севастополе под собственным логотипом, сообщают в группе Пан Крым в Facebook.

"Раньше пытались хотя бы скрывать и меняли названия. Место отдыха, которое ранее называлось "Украинское село" заставили 2014-го изменить название на "Славянская деревня". А здесь уже открыто и с разрешения. Что это", - говорится в заметке.

Автор: Пан Крим Магазин, который находится в оккупированном Севастополе

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В комментариях крымчане возмутились открытием украинского магазина на оккупированной территории.

Автор: Пан Крим Флаеры, которые приглашают на открытие

"Постановление (Постановление 1035 об ограничении ввоза некоторых товаров и услуг на оккупированные территории - Gazeta.ua), как, отменили? Просто обжаловали в суде некоторые пункты о вывозе личных вещей. Может что-то изменилось", - пишут участники.

"Dnipro M" - украинская торговая марка, которая производит строительную технику и инструменты под собственным брендом. Постановление 1035об ограничении ввоза некоторых товаров и услуг на оккупированные территории - запрещает завозить на территорию оккупированных Крыма и Донбасса товары для последующей их продажи.

2015-го правительство приняло постановление о прекращении товарооборота с Крымом, исключение сделано лишь для социально значимых продуктов питания и гуманитарной помощи. Киевский административный апелляционный суд 22 июня 2017 отменил запрет на ввоз и вывоз товаров из Крыма.