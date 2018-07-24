День принятия Крыму: в России появилась новая памятная дата

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1179
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2394
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 495
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6489
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 621
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 999
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3042
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3295
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6912
Фото
Все фото
7
4
5
15
17
&quot;Керченский мост важнее&quot; - крымчанка показала, как оккупанты уничтожают близлежащие дома
"Керченский мост важнее" - крымчанка показала, как оккупанты уничтожают близлежащие дома
Россия в Азовском море задержала австрийское судно
Россия в Азовском море задержала австрийское судно
&quot;Заходишь в море, и там забор&quot; - показали отжатый пляж в Ялте
"Заходишь в море, и там забор" - показали отжатый пляж в Ялте
&quot;Раньше все лето было расписано, а сейчас - одна семья снимает комнату&quot; - в Крыму разгар сезона
"Раньше все лето было расписано, а сейчас - одна семья снимает комнату" - в Крыму разгар сезона
Показали цены на еду в Крыму
Показали цены на еду в Крыму
Видео
Все видео
Показали видео смерча над Керченским мостом
Показали видео смерча над Керченским мостом
Сенцов голодает 71-й день, Балух 127-й: Британия требует освободить политзаключенных
Сенцов голодает 71-й день, Балух 127-й: Британия требует освободить политзаключенных
Кара Господня: Крым страдает от непогоды, показали впечатляющее видео
Кара Господня: Крым страдает от непогоды, показали впечатляющее видео
"Сын меня не поймет" - мать Владимира Балуха сделала неожиданное заявление
"Сын меня не поймет" - мать Владимира Балуха сделала неожиданное заявление
Группа "Бумбокс" сыграет концерт возле оккупированного Крыма
Группа "Бумбокс" сыграет концерт возле оккупированного Крыма
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4185
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 828
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4410
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3663
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27172
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1323
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 18:59

День принятия Крыму: в России появилась новая памятная дата

  Комментировать
День принятия Крыму: в России появилась новая памятная дата
19 апреля в России определили Днем принятия Крымa. Фото: Galinfo

Российская Госдума приняла законопроект, который устанавливает 19 апреля Днем принятия Крыма в состав Российской империи.

Авторы закона уверены, что установление новой даты якобы "подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства". Сообщение об этом содержится на сайте Госдумы.

"19 апреля предлагается установить в России Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В этот день императрица Екатерина II подписала Высочайший Манифест о принятии данных территорий в состав Российского государства", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Референдум для Донбасса: Волкер проехался по предложению Путина

За принятие законопроекта голосовала группа депутатов, незаконно избранных от оккупированного Крыма, а также члены Совета Федерации.

"Закон позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению - принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месте и роли в этом выдающемся событии Великой императрицы Екатерины II и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией ", - добавили в пресс-службе.

Во время оккупации России и Крыма 2014 несколько украинских предприятий, в том числе государственные, помогли захватить корабли и подводные лодки. Это были учреждения, работавших по оборонному заказу в Севастополе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «День принятия Крыму: в России появилась новая памятная дата». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

С саблями и самопалами - у Киевсовета подняли украинский флаг

День памяти княгини Ольги: как правительница приняла христианство

В Черном море положили начало пасажирскому судоходству

Рыльский отбил жену у знакомого

Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"

Нашли пышное погребение больной сифилисом женщины с собачкой

Археологи раскопали золото Скифского периода

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 368644
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 212967
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 4 Просмотров: 78551
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
12
 Просмотров: 46277
Гроза для России: в Украине возобновят мощное оружие, которое стреляет без людей
Гроза для России: в Украине возобновят мощное оружие, которое стреляет без людей 1 Просмотров: 16632
Крым
"Керченский мост важнее" - крымчанка показала, как оккупанты уничтожают близлежащие дома
"Керченский мост важнее" - крымчанка показала, как оккупанты уничтожают близлежащие дома
7
 Просмотров: 1386
Стало известно, как украинские предприятия помогли РФ захватить флот в Крыму
Стало известно, как украинские предприятия помогли РФ захватить флот в Крыму 1 Просмотров: 11811
"Отбили почку, держали в подвале" - крымские оккупанты превратили тюрьму на застенки
"Отбили почку, держали в подвале" - крымские оккупанты превратили тюрьму на застенки Просмотров: 117
Показали видео смерча над Керченским мостом
Показали видео смерча над Керченским мостом
 1 Просмотров: 2295
Сенцова возили в реанимацию
Сенцова возили в реанимацию Просмотров: 1503
Больше всего комментируют
10
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
9
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
4
Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре
4
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
Голосов: 1029
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua