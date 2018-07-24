День принятия Крыму: в России появилась новая памятная дата

19 апреля в России определили Днем принятия Крымa. Фото: Galinfo

Российская Госдума приняла законопроект, который устанавливает 19 апреля Днем принятия Крыма в состав Российской империи.

Авторы закона уверены, что установление новой даты якобы "подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства". Сообщение об этом содержится на сайте Госдумы.

"19 апреля предлагается установить в России Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В этот день императрица Екатерина II подписала Высочайший Манифест о принятии данных территорий в состав Российского государства", - говорится в сообщении.

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За принятие законопроекта голосовала группа депутатов, незаконно избранных от оккупированного Крыма, а также члены Совета Федерации.

"Закон позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению - принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месте и роли в этом выдающемся событии Великой императрицы Екатерины II и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией ", - добавили в пресс-службе.

Во время оккупации России и Крыма 2014 несколько украинских предприятий, в том числе государственные, помогли захватить корабли и подводные лодки. Это были учреждения, работавших по оборонному заказу в Севастополе.