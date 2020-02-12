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среда, 12 февраля 2020 10:05

Чубаров – Арахамии: Государство может нас продать за воду?

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Чубаров – Арахамии: Государство может нас продать за воду?
Чубаров акцентировал на недопущении каких-либо комбинаций в обмен на воду. Фото: 112.ua

Восстановление водоснабжения в оккупированный Крым будет сдачей крымскотатарского народа и украинцев.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире канала "UA: Крым", комментируя заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возможности пустить воду в оккупированный Крым в обмен на уступки России по Донбассу.

Чубаров подчеркнул, что оккупантам вода нужна, чтобы развивать Крым как военный форпост России.

"Я хотел бы предупредить всех арахамий и других. Мы сегодня были буквально 600 метров от крымской земли. Я стоял и видел российских пограничников, военных. Там у меня мать живет, там крымские татары. И какие-то арахамии будут торговать нашей территорией? Если кто-то в государстве допускает, что можно будет сдать целостный народ крымских татар, можно сдать всех украинцев, а их там 500 тысяч...

Мы не допускаем, что государство может нас продать за воду. Любые комбинации по Донецку или еще по чему-то в обмен на воду нельзя допустить", - подчеркнул Чубаров.

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Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса и передачу оккупированных территорий под контроль Украины. Мотивировал это тем, что в Крыму "водой будут пользоваться граждане Украины".

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