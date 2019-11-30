Что думают знаменитости о Крыме и чей он

После аннексии полуострова Россией вопрос о том, чей Крым, приводит к наиболее острых конфликтов. Поэтому украинские и российские звезды дают совершенно разные ответы.
Одни уверенно утверждают, что полуостров принадлежит Украине, для кого Крым всегда был российским, а кто-то откровенно уклоняется от ответа.
Журналисты программы "Крим.Реалии" от "Радио Свобода" собрали ответы как украинских, так и российских представителей шоу-бизнеса, спорта, модельного мира.
Представители проукраинской позиции
Янина Соколова
Украинская телеведущая и актриса ответила фразой, которую она использует в своем российскомовном проэкте антипропаганды "Вечер".
"Крым - украинский. С уважением, идите нах#уй", - отметила Янина.
Майкл Щур
Телеведущий уверен, что оккупация Крыма временная, и Россия вернет Крым Украина.
"Вряд ли кто-то осмелится, кроме коллаборационистов откровенных, говорить, что мы отдали Крым и все. Ну окей, к тебе тогда придут и дом заберут твой машину заберут, и скажут, что это теперь мое. Ну и будешь тогда, извините, с#сати", - резко прокомментировал телеведущий.
Ксения Собчак
Журналистка, кандидат в президенты России в 2018 году назвала Крым украинским.
"С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше - давайте разговаривать", - сказала Собчак.
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Для кого Крым является российским
Эвелина Бледанс
Российская актриса родилась в Ялте и сейчас часто посещает оккупированные территории.
"Там был украинский язык, который мы изучали в школе. Однако все всегда говорили по-русски, вывески все были на русском языке. Крым никогда не был украинским, - отметила скандальная актриса.
Те, кто уклоняются от ответа
Александр Усик
Украинский боксер родился в Симферополе. В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Усик заявил, что не собирается ни переезжать с полуострова, ни менять украинское гражданство на российское. Кроме того, подчеркнул: "Крым - это Украина". Однако уже через 2 года в интервью каналу он ответил совсем по-другому.
Крым - это Крым, - сказал спортсмен.
Олег Винник
Украинский певец во время интервью постоянно уклоняется от прямого ответа на вопрос "Чей Крым?"
"Разве важно, что Винник скажет, чей Крым? Я - украинец, я гражданин Украины, и Крым мой", - отметил певец.
Однако, в сентябре певец поразил своим заявлением о том, что он не считает, что Крым забрали. По его словам, разговоры о том, чей Крым, ничего не дают. Когда ты восклицаешь - "наш Крым", а он не наш сегодня", - прокомментировал Винник.
Американская компания Apple в приложении "Погода" начала обозначать аннексирован Крым российской территорией. В связи с инцидентом Apple решила провести аудит политики обозначения "спорных территорий".
В зависимости от результатов анализа Apple начнет вносить изменения.
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