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суббота, 30 ноября 2019 15:54

Что думают знаменитости о Крыме и чей он

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Что думают знаменитости о Крыме и чей он

После аннексии полуострова Россией вопрос о том, чей Крым, приводит к наиболее острых конфликтов. Поэтому украинские и российские звезды дают совершенно разные ответы.

Одни уверенно утверждают, что полуостров принадлежит Украине, для кого Крым всегда был российским, а кто-то откровенно уклоняется от ответа.

Журналисты программы "Крим.Реалии" от "Радио Свобода" собрали ответы как украинских, так и российских представителей шоу-бизнеса, спорта, модельного мира.

Представители проукраинской позиции

Янина Соколова

Украинская телеведущая и актриса ответила фразой, которую она использует в своем российскомовном проэкте антипропаганды "Вечер".

"Крым - украинский. С уважением, идите нах#уй", - отметила Янина.

Майкл Щур

Телеведущий уверен, что оккупация Крыма временная, и Россия вернет Крым Украина.

"Вряд ли кто-то осмелится, кроме коллаборационистов откровенных, говорить, что мы отдали Крым и все. Ну окей, к тебе тогда придут и дом заберут твой машину заберут, и скажут, что это теперь мое. Ну и будешь тогда, извините, с#сати", - резко прокомментировал телеведущий.

Ксения Собчак

Журналистка, кандидат в президенты России в 2018 году назвала Крым украинским.

"С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше - давайте разговаривать", - сказала Собчак.

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Для кого Крым является российским

Эвелина Бледанс

Российская актриса родилась в Ялте и сейчас часто посещает оккупированные территории.

"Там был украинский язык, который мы изучали в школе. Однако все всегда говорили по-русски, вывески все были на русском языке. Крым никогда не был украинским, - отметила скандальная актриса.

Те, кто уклоняются от ответа

Александр Усик

Украинский боксер родился в Симферополе. В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Усик заявил, что не собирается ни переезжать с полуострова, ни менять украинское гражданство на российское. Кроме того, подчеркнул: "Крым - это Украина". Однако уже через 2 года в интервью каналу он ответил совсем по-другому.

Крым - это Крым, - сказал спортсмен.

Олег Винник

Украинский певец во время интервью постоянно уклоняется от прямого ответа на вопрос "Чей Крым?"

"Разве важно, что Винник скажет, чей Крым? Я - украинец, я гражданин Украины, и Крым мой", - отметил певец.

Однако, в сентябре певец поразил своим заявлением о том, что он не считает, что Крым забрали. По его словам, разговоры о том, чей Крым, ничего не дают. Когда ты восклицаешь - "наш Крым", а он не наш сегодня", - прокомментировал Винник.

Американская компания Apple в приложении "Погода" начала обозначать аннексирован Крым российской территорией. В связи с инцидентом Apple решила провести аудит политики обозначения "спорных территорий".

В зависимости от результатов анализа Apple начнет вносить изменения.

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