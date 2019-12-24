Чешский университет обозначил Крым частью России

В Чехии в Центре исследований геополитики и политической географии Пражского университета изобразили на карте оккупированный Крым тем же цветом, что и Российскую Федерацию.

Карту с "русским" Крымом разместили в исследовании по количеству потребления алкоголя в разных странах, свидетельствует сообщение центра в фейсбуке.

Университет в Праге обозначил Крым частью России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "А не пошли-бы вы, крымчане" - разгорелся скандал вокруг Алиекспресса

За 5 лет оккупации подобные случаи фиксируют за рубежом. Например, Google Maps на территории России показывает Крым российским. В Италии тоже напечатали карты, на которых Крым - не украинский.