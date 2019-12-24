Чешский университет обозначил Крым частью России

 
Ексклюзивы
1/5
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1062
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 306
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2538
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 216
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 198
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2511
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1422
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 684
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1557
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
3
3
11
3
10
В сети показали пустой Керченский мост накануне Николая
В сети показали пустой Керченский мост накануне Николая
В Крымских горах выпал снег
В Крымских горах выпал снег
Когда срывает ЛЭП - самостоятельно чинят - показали самое маленькое высокогорное село Крыма
Когда срывает ЛЭП - самостоятельно чинят - показали самое маленькое высокогорное село Крыма
Россияне создали несуществующее мероприятие
Россияне создали несуществующее мероприятие
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Видео
Все видео
В Крыму затонул док с субмариной: появились подробности
В Крыму затонул док с субмариной: появились подробности
Крымское поместье Ахметова хочет купить Газпром
Крымское поместье Ахметова хочет купить Газпром
Это Россия, Зубков - закрыли уникальный крымский зоопарк, судьба животных неизвестна
Это Россия, Зубков - закрыли уникальный крымский зоопарк, судьба животных неизвестна
На видео сняли полет украинского крылатой ракеты Нептун
На видео сняли полет украинского крылатой ракеты Нептун
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Интервью
1/5
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2511
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1260
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1341
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 630
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1260
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 270
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
вторник, 24 декабря 2019 01:55

Чешский университет обозначил Крым частью России

  Комментировать

В Чехии в Центре исследований геополитики и политической географии Пражского университета изобразили на карте оккупированный Крым тем же цветом, что и Российскую Федерацию.

Карту с "русским" Крымом разместили в исследовании по количеству потребления алкоголя в разных странах, свидетельствует сообщение центра в фейсбуке.

  Университет в Праге обозначил Крым частью России
Университет в Праге обозначил Крым частью России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "А не пошли-бы вы, крымчане" - разгорелся скандал вокруг Алиекспресса

За 5 лет оккупации подобные случаи фиксируют за рубежом. Например, Google Maps на территории России показывает Крым российским. В Италии тоже напечатали карты, на которых Крым - не украинский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чешский университет обозначил Крым частью России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 28971
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 17217
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 11178
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 10341
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю Просмотров: 8856
Крым
ЕС осудил создание железнодорожного сообщения между Россией и Крымом
ЕС осудил создание железнодорожного сообщения между Россией и Крымом Просмотров: 27
Украинское МИД отреагировало на визит Путина в Крым
Украинское МИД отреагировало на визит Путина в Крым Просмотров: 198
Сообщили, на сколько увеличилось в Украине зарегистрированных переселенцев
Сообщили, на сколько увеличилось в Украине зарегистрированных переселенцев Просмотров: 207
Путин прокатился на поезде по Крымскому мосту - в Зеленского оперативно отреагировали
Путин прокатился на поезде по Крымскому мосту - в Зеленского оперативно отреагировали Просмотров: 2871
Сегодня запустят первые поезда по Крымскому мосту
Сегодня запустят первые поезда по Крымскому мосту Просмотров: 423
Больше всего комментируют
39
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
2
Украинцы выбрали политика года
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
1
В украинской армии изменят генеральские звания
Голосов: 6650
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua