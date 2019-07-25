Целебная канализация: в оккупированном Судаке экологическая катастрофа

Российские туристы продолжают отдыхать на пляже в районе горы Алчкак и пансионата "Мишка" в оккупированном Судаке, где недавно произошла утечка сточных вод.

Люди аргументируют свой выбор тем, что мест для отдыха больше нет, пишут Крим.Реалии.

Автор: Крым.Реалии Сточные воды сливаются в море

"А где нам тогда купаться в Судаке" - спрашивает студентка из российского Нижнего Новгорода.

Автор: Крым.Реалии На фотографии устье реки Суук-Су

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд разрешил вернуть памятник Ленину

В устье реки, Суук-Су вода стала мутной и имеет едкий запах.

В сети показали новые фото "наплыва" туристов в оккупированном Крыму. Сезон на полуострове в самом разгаре, однако это не спасает Крым. Туристов практически нет. Людей не видно на пляжах, также пустует и аквапарк, который ранее любили посещать отдыхающие, сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на странице в Twitter.