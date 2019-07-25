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четверг, 25 июля 2019 18:30

Целебная канализация: в оккупированном Судаке экологическая катастрофа

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Российские туристы продолжают отдыхать на пляже в районе горы Алчкак и пансионата "Мишка" в оккупированном Судаке, где недавно произошла утечка сточных вод.

Люди аргументируют свой выбор тем, что мест для отдыха больше нет, пишут Крим.Реалии.

Автор: Крым.Реалии
  Сточные воды сливаются в море
Сточные воды сливаются в море

"А где нам тогда купаться в Судаке" - спрашивает студентка из российского Нижнего Новгорода.

Автор: Крым.Реалии
  На фотографии устье реки Суук-Су
На фотографии устье реки Суук-Су

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В устье реки, Суук-Су вода стала мутной и имеет едкий запах.

В сети показали новые фото "наплыва" туристов в оккупированном Крыму.

Сезон на полуострове в самом разгаре, однако это не спасает Крым. Туристов практически нет. Людей не видно на пляжах, также пустует и аквапарк, который ранее любили посещать отдыхающие, сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на странице в Twitter.

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