Целебная канализация: в оккупированном Судаке экологическая катастрофа

Российские туристы продолжают отдыхать на пляже в районе горы Алчкак и пансионата "Мишка" в оккупированном Судаке, где недавно произошла утечка сточных вод.
Люди аргументируют свой выбор тем, что мест для отдыха больше нет, пишут Крим.Реалии.
"А где нам тогда купаться в Судаке" - спрашивает студентка из российского Нижнего Новгорода.
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В устье реки, Суук-Су вода стала мутной и имеет едкий запах.
В сети показали новые фото "наплыва" туристов в оккупированном Крыму.
Сезон на полуострове в самом разгаре, однако это не спасает Крым. Туристов практически нет. Людей не видно на пляжах, также пустует и аквапарк, который ранее любили посещать отдыхающие, сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на странице в Twitter.
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