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четверг, 13 января 2022 11:47

Будут судить экс-военного ВСУ, переправлявшего в Крым бойцов РФ

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Будут судить экс-военного ВСУ, переправлявшего в Крым бойцов РФ
Задержанный координировал работы диспетчеров по полетам российских военных самолетов. Фото: pixabay.com

Бывшего украинского военного будут судить за помощь в переправке в Крым военнослужащих РФ во время оккупации полуострова.

Речь идет о Валерии Золотых, которого в Херсонской области задержали правоохранители осенью прошлого года, сообщает "УНН" со ссылкой на собственные источники.

"Бывший военнослужащий ВСУ с другими участниками незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", содействуя российским военным, участвовал в захвате международного аэропорта "Симферополь" и регионального структурного подразделения "Крымаэрорух", - говорится в сообщении.

Обвиняемый принимал непосредственное участие в блокировании территории Крыма - диспетчерского пункта и взлетно-посадочной полосы аэропорта для недопущения приземления самолетов с материковой части Украины.

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Имея специальные знания по управлению авиационными полетами над полуостровом и соответствующие навыки работы с автоматизированной системой управления воздушным движением, экс-военнослужащий помог ВС РФ установить контроль деятельности аэропорта и РСП "Крымаэрорух". Задержанный координировал работы диспетчеров относительно полетов российских военных самолетов, на которых солдаты государства-оккупанта переправлялись в Крым.

Золотых также передавал ВС РФ информацию о перемещении самолетов над воздушным пространством полуострова. Таким образом помогая России и ее представителям вести подрывную деятельность против Украины.

В Кировоградской области задержали агента российской военной разведки, который по заданию кураторов собирал информацию о местных должностных лицах и военнослужащих. Искал на них компромат, собирал сведения об их выездах в РФ и на временно оккупированные территории. Указанные сведения российские спецслужбы должны были использовать для привлечения указанной категории лиц к сотрудничеству и их последующего выезда в Россию или на оккупированные территории.

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Дата
13
января

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