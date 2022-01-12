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среда, 12 января 2022 14:41

Танки и артиллерия: тысячи военных РФ стянули в оккупированный Крым

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Танки и артиллерия: тысячи военных РФ стянули в оккупированный Крым
Российские военные стянули в Крым для участия в новых учениях. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Россия объявила о начале учений с боевой стрельбой и танками недалеко от украинской границы. В учениях задействованы 10 тыс. военнослужащих мотострелковых соединений и подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Подразделения выведены на общевойсковые полигоны РФ, Армении, Грузии, а также в оккупированных регионах Украины, сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

Боевое согласование мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей организовано более чем на 20 общевойсковых полигонах.

"Занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальным дисциплинам организованы на полигонах Даниловский и Прудбой в Волгоградской области, Ашулук – в Астраханской области, Тарское – в Северной Осетии, Николо-Александровский и Серноводский – на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский – в Ростовской области, Гвардейский и Альпийский в Чеченской Республике, Кобу-Баши – в Карачаево-Черкессии, Нестеровский – в Ингушетии, Дальний в Дагестане, Ангарский и Опук – в Крыму, Раевский – на Кубани", – говорится в сообщении.

Сообщается, что батальонные тактические группы освоят "новые способы тактических действий" в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, в частности контрбатарейный, авиационный и снайперский.

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11 января в Западном военном округе России на граничащих с Украиной общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской, начались учения со стрельбами с участием около 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц бронетехники. Также в Смоленской области в 100 км от украинской границы.

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