"Буду продолжать борьбу доступными способами" - Джелял написал письмо из СИЗО

Заместитель главы Меджлиса Нариман Джелял написал письмо из СИЗО.

Заявление распространил его адвокат Николай Полозов в Facebook. В нём он обвиняет российские власти в мести за участие в саммите "Крымской платформы".

"Мой арест по возвращении с "Крымской платформы", где я имел честь присутствовать и выступать перед высокими участниками и близкими по духу друзьями только доказывает мстительный характер российской власти", - написал Джелял.

Москва по-прежнему демонстрирует готовность выгонять и сажать людей, которые продолжают открытую борьбу за демократические ценности и свободы, указал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские оккупанты пытают задержанных крымских татар

"Я был готов к такому развитию событий и по примеру старших братьев не собираюсь отступать от собственных убеждений, буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами", - заявил Джелял.

Автор: Facebook / Николай Полозов Адвокат Джелялова распространил его заявление из заключения

Заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар оккупационная власть в Крыму задержали 3-4 сентября. Их подозревают в диверсии. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы. Офис генпрокурора взял на контроль ситуацию с задержанием Джеляла. Следствие получило информацию, что оккупанты его пытали.