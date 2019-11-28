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четверг, 28 ноября 2019 15:35

Британский институт обозначил оккупированый Севастополь, как Россию

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Британский институт обозначил оккупированый Севастополь, как Россию
Крым был оккупирован Россией весной 2014 года. После этого время от времени появляются попытки признать его частью государства-захватчика. Фото: София Староконь

Международный институт стратегических исследований в Великобритании (IISS) в своем последнем выпуске журнала Survival назвал захвачен русскими Севастополь русским.

Посольство Украины отреагировала на погрешность, об этом написали в Twitter.

"Мы крайне разочарованы последним выпуском журнала Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь обозначено как часть России. Напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году", - говорится в сообщении.

Дипломаты добавили, что ждут от IISS отображения правдивой информации и удаление ошибки.

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В оккупированном Крыму не работает доставка заказов от известного интернет-магазина AIliExpress.

Российские оккупанты, поселившихся на полуострове после аннексии и некоторые жители Крыма недовольны санкциями, пишет блогер Крымский Бандеровец.

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28
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