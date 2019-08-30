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пятница, 30 августа 2019 16:33

Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе

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Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
До аннексии в оккупированном Крыму базировалось немало российских военных частей. Во время аннексии их перевели в боевую готовность. Скриншот

В оккупированном российскими войсками Севастополе "ихтамнет" регулярной армии РФ наехал на женщину с ребенком.

После этого избил ее, угрожая расстрелом, сообщает Telegram канал "Подъем".

Происшествие произошло возле пляжа "Омега".

Дагестанец, рядовой Алиев, который служит в 15-й ракетной бригаде береговой обороны в/ч 80365, ушел в "самоволку".

"Во время загула братья, по предварительным данным, употребляли наркотики. Когда вечером они проезжали на своем BMW мимо пляжа "Омега", машина задела 3-летнего ребенка, который шел с матерью. В ответ на замечание женщины солдат выскочил из машины и стал ее бить" , - говорится в сообщении.

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В избиении женщины вмешался человек, которому выпало на орехи от представителей "вежливых людей".

"Вот этот вот чувак наехал на женщину с ребенком, потом вышел из машины и начал ее избивать. Вышел, начал "корочками" своими махать. Что он здесь может всех убить. Женщина в крови, а ему весело", - рассказали свидетели.

Пророссийски настроенные жители оккупированного Севастополя охотятся на украинских активистов.

Об этом сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и представитель группы Владимир Чекрыгин.

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Дата
30
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