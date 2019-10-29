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вторник, 29 октября 2019 13:36

Болезненная потеря: в возрасте 92 лет умерла Садако Огата

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Болезненная потеря: в возрасте 92 лет умерла Садако Огата
Садако Огата способствовала возвращению крымских татар на родину. Фото: Соцсети

В возрасте 92 лет умерла Садако Огата выдающийся японский государственный и политический деятель, дипломат, Верховный комиссар ООН по делам беженцев с 1 января 1991 по 31 декабря 2000 года.

Госпожа Садако Огата помогала крымскотатарскому народу вернуться на родину после депортации, написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"В сентябре 1997 года Верховный комиссар ООН по делам беженцев Садако Огата в ходе своего двухдневного пребывания в Крыму посетила поселок компактного обустройства крымских татар Васиет (Строгановка -Gazeta.ua), где имела длительное общение с членами Меджлиса крымскотатарского народа и жителями поселка. Одним из результатов совершенной ею поездки в Крым и переговоров, которые состоялись с руководством Украины и Узбекистана после поездки на полуостров, стала упрощенная процедура предоставления гражданства Украины более 80 тысячам крымских татар, что вернулись к тому времени из Узбекистана и других постсоветских государств в Крым", - написал он.

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Садако Огата в последние годы своей жизни была экспертом института Брукингса, а также членом Фонда Сержиу Виейра ди Меллу. Она является автором книг и многочисленных статей по истории дипломатии и международных отношений, в 2017 году получила "Награду за глобальные заслуги выпускника Ротари".

"Имя госпожи Садако Огаты будет храниться в благодарной памяти крымскотатарского народа вместе с именами всех, кто помогал ему вернуться на свою Родину и внес весомый вклад в восстановление нарушенных прав коренного народа Крыма. Меджлис крымскотатарского народа выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и соратникам госпожи Садако Огата в связи с ее смертью", - написал Рефат Чубаров.

На территории Крымского полуострова находятся 99 политических заключенных, арестованных оккупационными властями Российской Федерации. Из них 80 - это крымские татар.

Заявил почетный председатель Крымскотатарского молодежного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев

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Дата
29
октября

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