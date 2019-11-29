Боль в груди и унижения - экс-охранник Яроша нуждается в поддержке

Александр Шумков жалуется на боли. Фото: Укринформ

Пленник Кремля Александр Шумков жалуется на на периодические головные боли и мышечные судороги.

Россияне утверждают, что он получил медицинскую помощь, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Вместе с тем, несмотря на "полученную медицинскую помощь", Александр Шумков продолжает жаловаться на периодические головные боли и мышечные судороги ... По согласованию Александра было договорено с руководством пенитенциарного учреждения о возможности проведения соответствующего медицинского обследования сосудов головного мозга с использованием МРТ на деньги", - добавила Денисова.

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Денисова добавила, что на днях российские тюремщики делали издевательства над пленным украинском.

"Для дальнейшей защиты прав гражданина Украины буду делать соответствующие обращения к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Призываю комиссара Совета Европы Дуню Миятович, а также посольство Украины в РФ действовать скоординировано, чтобы вовремя осуществлять необходимое реагирование на нарушение прав и свобод Александра Шумкова", - написала Денисова.

Украина и Россия могут обменять пленных по схеме "всех-на-всех". Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков, пишет Интерфакс. Добавил, что детали обмена будут обсуждать в Минске.