Безводный Крым на грани катастрофы: оккупанты признали проблему

В анексованому Крыму может не хватить воды в следующем году.
Об этом заявил так называемый председатель "Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль. По его словам, больше всего пострадают восточная и центральная части полуострова, передает ATR.
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"Если мы говорим о восточном регионе и центре, в том числе Симферополе, то ситуация для маловодного года немного выше среднего. Данная ситуация не была для нас неожиданностью, руководству мы об этом докладывали", — говорит Вайль.
Оккупанты признались, что последние полгода Феодосия, Судак, Ленский район и Керчь "питаются" только подземными водами, так как водохранилище опустело.
В аннексированном Крыму на кладбищах нет мест для захоронения. На этот раз скандал случился в Ялте и Алуште. Оккупационная прокуратура сообщает об увеличении фактов незаконного захоронения в 2016-2018-х. Сообщают, что вопрос пока в разработке. А пока местные хоронят умерших, где могут.
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