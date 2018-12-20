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четверг, 20 декабря 2018 07:58

Безводный Крым на грани катастрофы: оккупанты признали проблему

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Безводный Крым на грани катастрофы: оккупанты признали проблему
Засуха в Крыму Фото: eadaily.com

В анексованому Крыму может не хватить воды в следующем году.

Об этом заявил так называемый председатель "Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль. По его словам, больше всего пострадают восточная и центральная части полуострова, передает ATR.

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"Если мы говорим о восточном регионе и центре, в том числе Симферополе, то ситуация для маловодного года немного выше среднего. Данная ситуация не была для нас неожиданностью, руководству мы об этом докладывали", — говорит Вайль.

Оккупанты признались, что последние полгода Феодосия, Судак, Ленский район и Керчь "питаются" только подземными водами, так как водохранилище опустело.

В аннексированном Крыму на кладбищах нет мест для захоронения. На этот раз скандал случился в Ялте и Алуште. Оккупационная прокуратура сообщает об увеличении фактов незаконного захоронения в 2016-2018-х. Сообщают, что вопрос пока в разработке. А пока местные хоронят умерших, где могут.

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Дата
20
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