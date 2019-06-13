Без веселья и захватывающих выступлений: как в Крыму праздновали "День России"

Фото: kerch.fm

В сети показали фото с празднования "Дня России" в оккупированном украинском Крыму. В этом году эти мероприятия непопулярны среди местных.

Не было развлечений, веселья и захватывающих выступлений, как в предыдущие годы. Людей на празднование пришло очень мало, пишет в Twitter блогер "Крымский бандеровец".

В качестве примера приводит снимки из аннексированной Керчи.

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"Дно России. Фотографии говорят сами за себя. Сдуло Рашку в Крыму. Но и наехала тьма", - констатировал блогер.

Керчь и Дно россии. Наши люди в оккупации пишут: "Сьогоднi на причалах було дуже небагато святкуючих. Ранiше прям веселощi були. А сьогоднi якось тихо". Фотографии говорят сами за себя.Сдулась рашка в Крыму. А ведь и понаехов тьма https://t.co/6VGer72sSl и https://t.co/5z85wONdml pic.twitter.com/6XSRAm66Mx — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 12 июня 2019 г.

Оккупанты превратили некогда туристический Крым в помойку. На полуострове увеличилось количество стихийных свалок. Так называемая власть Крыма игнорирует проблемы ЖКХ в Крыму и не убирает мусор.