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вторник, 20 июля 2021 20:32

Без Медведчука не обошлось. В Крыму снова появилось немецкое оборудование

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Без Медведчука не обошлось. В Крыму снова появилось немецкое оборудование
Фильтры попали на электростанции в обход санкций. Фото: DW

Российская компания "Воронеж-Аква" незаконно переправила на две электростанции в оккупированном Крыму немецкие фильтры от компании Inge GmbH.

Об этом говорится в совместном расследовании Радио Свобода, Литовского общественного вещателя и проекта Scanner.

"Несмотря на санкции ЕС о запрете европейским компаниям экспортировать свои товары в оккупированный Россией Крыма, фильтрационное оборудование немецкого бренда Inge GmbH установили на двух крымских электростанциях - Таврической и Балаклавской.

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Для этого привлекли литовскую фирму, владелица которой имеет тесные связи с верхушкой российской государственной нефтегазовой компании "Роснефть" и - через ряд компаний - с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком", - говорится в сообщении.

Литовские журналисты обратили внимание на видеоролик российской компании "Воронеж-Аква" - одного из подрядчиков строительства двух крымских электростанций, на котором видно, какие именно на ТЭС установлены фильтрационные установки.

Журналисты выяснили, что производитель фильтрационного оборудования крымских ТЭС - это немецкий бренд Inge GmbH.

Данные из базы импортно-экспортных операций ImportGenius подтвердили, что российская компания импортировала из Литвы именно немецкие фильтрационные мембраны бренда Inge GmbH. Их продавцом со стороны Литвы выступила фирма Run Engineering, зарегистрированная в Каунасе - свободной экономической зоне, где бизнес может получить льготы или сэкономить на налогах.

В день поставки фильтров в Воронеж - 17 декабря 2018 - в Run Engineering отозвали лицензию на экспорт таких товаров. Правоохранители подозревали, что такое оборудование компании могло попасть в оккупированный Крым.

При этом производители фильтров заявили, что не имели никаких сведений о том, куда попадет их продукция.

Сейчас журналисты обратились к представителям Еврокомиссии, который координирует совместный подход стран ЕС в вопросе санкций, и ждут ответа.

В 2017 году стало известно, что Россия в обход санкций ЕС доставила в оккупированный Крым четыре газовые турбины немецкого производства Siemens.

В августе 2017 года ЕС расширил санкции против России из-за поставок турбин. Позже Siemens также подал иски против причастных к поставке их турбин.

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