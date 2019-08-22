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"Беркутовца" и подозреваемого в участии "самообороны Крыма" обменяют на украинского моряка

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&quot;Беркутовца&quot; и подозреваемого в участии &quot;самообороны Крыма&quot; обменяют на украинского моряка
Саттарова обменяют на одного из моряков. Фото: https://ru.krymr.com

Бывшего бойца "Беркута" и подозреваемого в участии "самообороны Крыма" Александра Саттарова планируют обменять на одного из захваченных ФСБ России украинских моряков.

Сейчас проходят юридические процедуры оформления обмена на удерживаемого Россией одного из украинцев.

Об этом сообщил адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий, сообщают Крим.Реалии.

"Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтверждена информация", - сказал Свинцицкий.

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Ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил, что его подзащитные - бывшие украинские военные Максим Одинцов и Александр Баранов, осужденные по "делу крымских дезертиров", а также граждане России Евгений Мефедов и Игорь Кимаковский - также проходят юридические процедуры оформления обмена на находящихся в России украинцев.

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