Балуху сократили срок заключения

Балух на заседании "суда" не присутствовал

По решению "верховного суда" оккупированного Россией Крыма Украинской политзаключенному Владимиру Балуху уменьшен срок заключения с 5 лет колонии общего режима до 4 лет и 11 месяцев.

"При этом суд не удовлетворил апелляцию защиты, но смягчил приговор, учитывая положительную характеристику Владимира Балуха", - передает "Крим.Реалии".

Сам Балух на заседании "суда" не присутствовал. Он настаивал на личном присутствии в суде и отказался присоединиться к заседанию через видеосвязь.

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Украинский Владимира Балуха задержала ФСБ России 8 декабря 2016-го. После аннексии полуострова Балух вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от паспорта РФ. Оккупанты обвинили его в хранении дома патронов и взрывчатки. 19 марта Балух объявил голодовку, которая по состоянию на 5 октября продолжается уже 200 дней.