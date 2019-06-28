Балух объявил голодовку - может быть смертельной

Политзаключенный во второй раз объявил голодовку. Фото: "Новинарня"

Политзаключенный Владимир Балух снова объявил голодовку.

"Это уже вторая его голодовка. В прошлом году Владимир голодал 205 дней. Это сильно подорвало его здоровье. Второе голодание является опасным для его жизни", - написала в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

Украинский консулу трижды не удалось встретиться с Балухом. Администрация тюрьмы на его российском гражданстве через крымскую прописку.

"Нечеловеческие условия содержания, в частности пребывание более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишение права встречи с консулом заставили его снова прибегнуть к такому радикальному шагу", - сообщила Денисова.

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"Я обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания Владимира Балуха и принять меры по восстановлению его права на встречу с консулом Украины", - добавила она.

Украинский политзаключенный Владимир Балух находиться в штрафном изоляторе в колонии Тверской области России минимум до 2 июля.