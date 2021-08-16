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понедельник, 16 августа 2021 10:41

Авиакатастрофа Бе-200 в Турции: погиб летчик-ас, причастный к аннексии Крыма

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Авиакатастрофа Бе-200 в Турции: погиб летчик-ас, причастный к аннексии Крыма
Евгений Кузнецов участвовал в оккупации Крыма и боевых действиях в Сирии. Фото: mukola.net

Среди российских военных летчиков, погибших в авиакатастрофе во время тушения пожаров в Турции, был командир полка полковник Евгений Кузнецов. Он есть в базе украинского центра "Миротворец".

Смерть офицера подтвердили российские СМИ 15 августа, назвав "легендой российской авиации".

Кузнецов был причастен к оккупации Крыма. Также принимал участие в планировании и осуществлении бомбардировок мирного населения Сирии в составе экипажа авианосного крейсера "Адмирал Кузнецов".

Кроме того, полковник был главным героем пропагандистского фильма об аннексии Крыма "Форсаж. Возвращение". Ленту сняли в 2016 году. Рассказывает о российских военных летчиках, служивших в Саках на комплексе корабельной авиации "НИТКА". После распада СССР этот комплекс отошел Украине. Кузнецов, согласно сюжету фильма, отказался присягнуть на верность Украине и в 1992-м выехал с семьей из Крыма в Россию.

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На сайте Минобороны РФ полковник Кузнецов в 2012 году упоминается как командир отдельного корабельного истребительного авиационного полка морской авиации Северного флота. В последнее время числился заместителем начальника центра в Ейске.

В Турции 14 августа разбился пожарный самолет Бе-200. Катастрофа произошла в городе Кахраманмараш.

Самолет турецкие спасатели арендовали у России. На борту в момент трагического инцидента находились восемь человек, шестеро - россияне.

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Дата
16
августа

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