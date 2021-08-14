В Турции разбился пожарный самолет: первые подробности и видео катастрофы

В Турции 14 августа разбился пожарный самолет.

Катастрофа произошла в городе Кахраманмараш. На борту в момент трагического инцидента были 8 человек, сообщает Anadolu.

Автор: скриншот с видео В Турции разбился пожарный самолет. Судьба восьми человек неизвестна

"В провинции Кахраманмараш разбился пожарный самолет", - говорится в сообщении.

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На место аварии уже направили поисково-спасательные группы.

В аварии потерпел самолет Бе-200, уточняет LIFE SHOT.

Автор: t.me/bbbreaking На место аварии направили поисково-спасательные группы

Также есть информация, что самолет турецкие спасатели арендовали у России. "РИА Новости" пишут, что в самолете были 8 человек - 6 представителей российской команды и 2 - турецкой. Их судьба неизвестна.

В Турции бушуют лесные пожары, к борьбе с которыми присоединились спасатели других стран. А теперь еще и страну заливает сильными дождями. Населенные пункты вдоль Черноморского побережья затопило. В некоторых районах наводнение вызвало оползни. Один человек пропал.