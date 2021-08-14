Авиакатастрофа Бе-200 в Турции: на борту были российские военные

На борту пожарного самолета, который разбился на юге Турции, находились российские военнослужащие и представители Турции.
Погибли все, кто был на борту, сообщает Минобороны РФ.
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"Самолет Бе-200 Турция арендовала у России для тушения лесных пожаров. В самолете находились пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции", - сказано в сообщении.
К месту катастрофы уже направлена комиссия Минобороны России.
Самолет упал в южной провинции Кахраманмараш сегодня, 14 августа. Был задействован для тушения локального пожара в лесном массиве. Экипаж перестал выходить на связь. Самолет разбился, врезавшись в гору, при заходе на посадку.
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