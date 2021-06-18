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пятница, 18 июня 2021 23:34

Аваков и Данилов по-своему отреагировали на наводнение в Крыму

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Аваков и Данилов по-своему отреагировали на наводнение в Крыму
За несколько часов в Ялте выпало две месячные нормы осадков. Фото: Reuters

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал не злорадствовать на фоне потопов в оккупированном Россией Крыму. Он назвал произошедшее природной катастрофой.

"Крымская природная катастрофа - для меня не повод для шуток и злорадства. Люди на оккупированной украинской территории оказались в чрезвычайно трудном положении. Аксенов и прочие путиноиды пройдут ... Жаль наш красавец Крым, жаль людей ...", - написал министр на своей странице в Twitter.

Паводки в Крыму также прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Крымский полуостров очень много времени просил воды – и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация. Господь Бог слишком много им дал воды сразу", – сказал секретарь СНБО.

17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопило из-за обильных осадков.

18 июня в Ялте из-за большого количества осадков вышли из берегов реки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Город может полностью остаться без электроснабжения. Появилась угроза схода селей.

В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации".

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