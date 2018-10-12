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пятница, 12 октября 2018 13:19

Архитектор рассказал, зачем построили Крымский мост

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Архитектор рассказал, зачем построили Крымский мост
Крымский мост может рухнуть в любой момент. Фото: mk.ru

Строительство Крымского моста на оккупированном полуострове было больше политической авантюрой Москвы, чем реализацией крепкого инфраструктурного проекта. Мост может рухнуть в любой момент.

"К материковых почв дойти при бурении не удается, так как они залегают на больших глубинах, а сложный ход и геологическая основа не дает возможности сделать мостовую конструкцию и ее опоры прочными и постоянными", - говорит вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Украины Георгий Духовичный, пишет segodnya.ua.

Он отмечает, что обвал частей моста менее чем за год свидетельствует о том, что там отсутствует нормальная основа. Крымский мост не может выдержать условий эксплуатации, которые должен иметь. Это несет угрозу для безопасности и жизни людей.

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"В строительстве, особенно при сооружении эстакад и мостов, прецедент падения части одного из несущих элементов свидетельствует о том, что все строение ненадежная, и она может упасть в любой момент. Для простого сравнения, например, с одной стороны есть туннель под Ла -Маншем, который давно работает и довольно нормально функционирует, а с другой стороны есть подземные переходы в Киеве, которые затапливаются обычными дождями", - пояснил архитектор.

В Крыму сильный ветер сорвал плавучий кран с якоря, после чего он врезался в опору Крымского моста. В результате стрела крана повредила одну мачту освещения и погнула несколько метров барьерного ограждения моста.

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