Апелляцию политзаключенного Балуха во второй раз рассматривают без него

Балуха не доставили на заседание и суд начался без него

Сегодня началось рассмотрение апелляции украинского активиста Владимира Балуха по делу о "дезорганизации деятельности изолятора временного содержания". Однако Балуха не доставили на заседание и суд начался без него.

Такую информацию обнародовали в Крим.Реалии.

У здания суда собрались люди в поддержку украинского активиста.

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В оккупированном Крыму подконтрольный Кремлю "верховный суд" 24 сентября 2018-го перенес судебное заседание по "делу" Владимира Балуха на 3 октября 2018-го. Причиной перенесения стало то, что на российское судилище украинца не доставили из СИЗО.