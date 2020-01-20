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Аннексии Крыма можно было помешать - Кривонос

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Аннексии Крыма можно было помешать - Кривонос
Зимой 2014-го года Россия начала оккупацию Крыма. Фото: vuuzletvukraine.com

ВСУ имели возможность остановить аннексию Крыма весной 2014-го, считает Сергей Кривонос, генерал-майор Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

31 января 2014 украинские части высокомобильных десантных войск и части специального назначения были подняты по тревоге, рассказал он в интервью Донбасс Реалии.

"Мы начали отрабатывать план, предусматривающий противодействие захвату территории Украины. Этот вариант Генеральным штабом был предусмотрен и отработан. Многие воинские части были ориентированы по плану, как противодействовать возможным попыткам захвата территорий, в том числе и части ВДВ, непосредственно 25-я воздушно-десантная бригада и 79-я воздушно-десантная бригада. Они должны были войти в Крым, занимать позиции и усиливать группировки Вооруженных сил Украины на полуострове", - рассказал Кривонос.

Первый этап плана противодействия применили, а второй - нет, из-за того, что не были подписаны боевые распоряжения на применение этих частей.

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Кривонос был уверен в том, что ВСУ могли бы выполнить этот план, а россияне не сопротивлялись бы.

"Русские бы увидели, что вошли свежие части, а части ВДВ были способны выполнять задачи. То есть начало войны и последующие ее фазы показали бы, что спецназ и ВДВ были мотивированы, подготовлены и способны действовать решительно, правильно и вызывающе. Готовы были россияне пойти на контакт? Насколько я знаю, а я присутствовал на допросах тех, кто работал на Россию в 2014 году, они четко указывали, что если бы со стороны Украины во время захвата Крыма появилась четкое противодействие, то операцию, скорее всего, было бы закончено. По крайней мере, они в этом были уверены ", - добавил Кривонос.

Россия не признает решение международного суда, поэтому не будет отдавать компенсацию Украине. Федеральный суд Швейцарии принял решение в пользу 12 украинских компаний и обязал РФ выплатить $82,1 млн убытков, которые эти компании понесли из-за аннексии Крыма. Этим решением отменил апелляцию России, которая пыталась обжаловать проигрыш в предыдущей инстанции. Россия ссылалась на то, что подобное дело не должен рассматривать суд в Швейцарии.

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