"Или сила, или санкции" - или заставит международный суд России заплатить за Крым

Россию обязали выплатить компенсацию за Крым. Фото: УНИАН

Россия не признает решение международного суда, поэтому не будет отдавать компенсацию Украине. Федеральный суд Швейцарии принял решение в пользу 12 украинских компаний и обязал РФ выплатить 82,1 миллиона долларов убытков, которые эти компании понесли из-за аннексии Крыма. Этим решением отменил апелляцию России, которая пытался обжаловать проигрыш в предыдущей инстанции. Россия ссылалась на то, что подобное дело не должен рассматривать суд в Швейцарии. Суд эти доказательства отклонил.

"За такие доказательства цепляются, чтобы решение не выполнять. Все решения международных судов могут выполняться только в случае, если государства признают эти решения. В международных отношениях нет ни исполнительной службы, ни полиции, которая гарантировала выполнение. Споры между странами всегда решали не суды , а силовые вмешательства и санкции", - говорит директор Международного института демократии Сергей Таран.

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Эксперт считает, несмотря на то, что вопрос этот приговор не решает, он добавляет плюсов Украины на международной арене.

"В международных судах признают, что Россия оккупировала Крым, поэтому можем каждый раз поднимать вопрос, что надо усиливать санкции и требовать покинуть Крым. Каждое решение - еще один информационный и юридический повод об этом говорить", - добавляет.

Победы в международных судах - это показатель того, что наша дипломатия является эффективной. Однако должны понимать, что россияне не будут выполнять решений арбитражей. Однако это не значит, что нам стоит от них отказаться. Каждая победа Украины в международном суде в очередной доказывает миру, что Россия - страна-преступник.