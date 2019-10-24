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четверг, 24 октября 2019 18:29

Американские бомбардировщики "покошмарили" россиян в Черном море
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Над Черным морем совершили учебные полеты самолеты ВВС США B-52H Stratofortress из состава 2-го бомбардировочного крыла, базирующегося на авиабазе Фейфорд в Великобритании.

В течение 12-часовых полетов отрабатывали оперативную совместимость с европейскими союзниками и партнерами, в частности с Румынией, Украиной и Грузией, сообщает Командование ВВС США в Европе.

Россиян напугали американские бомбардировщики над Черным морем
Фото: ВПС США
Россиян напугали американские бомбардировщики над Черным морем
Россиян напугали американские бомбардировщики над Черным морем
Россиян напугали американские бомбардировщики над Черным морем

По этому поводу российские СМИ распространяют фейк, что якобы один из самолетов подлетел слишком близко к оккупированного Крыма. Русские захватчики не забыли добавить, что защищаться от цивилизованного мира ЗРК С-400.

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"Бомбардировщики B-52H Stratofortress могут нести широкую номенклатуру как обычного бомбовой нагрузки (31,5 тонны), так и высокоточного вооружения, включая крылатые ракеты AGM-158 JASSM с дальностью полета 370 км, AGM-84 Harpoon (до 300 км), AGM- 86C CALCM (1200 км), управляемые авиабомбы AGM-154 JSOW способны лететь до 560 км и т. B-52 также является носителем средств поражения с ядерной боевой частью, которые способны преодолевать тысячи километров до цели ", - пишут в Ukranian military pages.

Украинские пограничники должны противостоять российской агрессии на Черном и Азовском морях.
В интервью Gazeta.ua рассказал Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной республике Крым.

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