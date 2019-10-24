Американские бомбардировщики "покошмарили" россиян в Черном море

Над Черным морем совершили учебные полеты самолеты ВВС США B-52H Stratofortress из состава 2-го бомбардировочного крыла, базирующегося на авиабазе Фейфорд в Великобритании.

В течение 12-часовых полетов отрабатывали оперативную совместимость с европейскими союзниками и партнерами, в частности с Румынией, Украиной и Грузией, сообщает Командование ВВС США в Европе.

Фото: ВПС США

По этому поводу российские СМИ распространяют фейк, что якобы один из самолетов подлетел слишком близко к оккупированного Крыма. Русские захватчики не забыли добавить, что защищаться от цивилизованного мира ЗРК С-400.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские ракетные катера зашли в Азовское море

"Бомбардировщики B-52H Stratofortress могут нести широкую номенклатуру как обычного бомбовой нагрузки (31,5 тонны), так и высокоточного вооружения, включая крылатые ракеты AGM-158 JASSM с дальностью полета 370 км, AGM-84 Harpoon (до 300 км), AGM- 86C CALCM (1200 км), управляемые авиабомбы AGM-154 JSOW способны лететь до 560 км и т. B-52 также является носителем средств поражения с ядерной боевой частью, которые способны преодолевать тысячи километров до цели ", - пишут в Ukranian military pages.

Украинские пограничники должны противостоять российской агрессии на Черном и Азовском морях.

В интервью Gazeta.ua рассказал Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной республике Крым.