Активисты запустили в оккупированном Крыму акцию памяти

В оккупированном Крыму проходит акция памяти ко Днб депортации крымских татар. Фото: Facebook/Я помню/Men hatırlayım

В оккупированном Крыму началась онлайн-акция "Я помню" - Men hatırlayım, приуроченная к 76-й годовщине геноцида крымскотатарского народа.

На странице общественной организации Nefes - "Дыхание" в Facebook уточняется, что для участия в акции необходимо:

– опубликовать на своей странице в Facebook, Instagram фото родного человека, депортированного из Крыма в 1944 году, а если фото нет - просто сделать публикацию с указанием имени, года и места рождения, места депортации, информации, вернулся ли человек в Крым и когда, сколько у него детей и внуков;

– установить данное фото как фото профиля;

– указать в публикации хэштег #menhatırlayım.

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Акция "Я помню" - Men hatırlayım продлится до 18 мая. Проводить ее планируют ежегодно.

Решение переселить всех крымских татар с полуострова в среднеазиатские регионы приняли в СССР 11 мая 1944-го. Их причислили к "нелояльным народам".