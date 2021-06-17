Аксенов отжал лодку у спасателей затопленной Керчи

Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов прибыл в затопленную Керчь.
Аксенов осмотрел обесточенный центр города на моторной лодке вместе с местными "чиновниками", передает РБК. Не всем сопровождающим хватило места, поэтому они отправились вплавь.
На видео, опубликованном во время визита, видно, как за лодкой кролем плывут несколько человек в форме МЧС. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что это спасатели, которые плыли по другим делам.
Позже в ведомстве сообщили, что это были "вообще гражданские лица".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты в Крыму ищут пресную воду на дне моря
В оккупированном Крыму затопило Керчь. В ночь на четверг на востоке полуострова выпала почти полуторамесячная норма осадков. Под воду ушли автомобили, дороги и десятки домов. Жители Керчи публикуют в соцсетях фото и видео затопленного города: некоторые машины по крышу залиты водой.
Комментарии