Аксенов отжал лодку у спасателей затопленной Керчи

Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что это были спасатели. Фото: "РИА Новости"

Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов прибыл в затопленную Керчь.

Аксенов осмотрел обесточенный центр города на моторной лодке вместе с местными "чиновниками", передает РБК. Не всем сопровождающим хватило места, поэтому они отправились вплавь.

На видео, опубликованном во время визита, видно, как за лодкой кролем плывут несколько человек в форме МЧС. Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что это спасатели, которые плыли по другим делам.

Позже в ведомстве сообщили, что это были "вообще гражданские лица".

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В оккупированном Крыму затопило Керчь. В ночь на четверг на востоке полуострова выпала почти полуторамесячная норма осадков. Под воду ушли автомобили, дороги и десятки домов. Жители Керчи публикуют в соцсетях фото и видео затопленного города: некоторые машины по крышу залиты водой.