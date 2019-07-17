Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах увольнения военных

Фото: скрсн с видео из суда

Сейчас об обмене моряков не идет. В то же время, есть несколько вариантов, при которых моряков можно уволить.

Считает адвокат украинских моряков Николай Полозов, об этом сообщает Громадське.

"Обмены, как таковые, вообще не предусмотрены. Никого, как в фильме на мосту, менять не будут. Возможны взаимные освобождения при различных процессуальных оснований с одной и с другой стороны. Есть несколько процессуальных вариантов освобождения, которые можно реализовать в один день, - сказал правозащитник. -Список обмена это упрощенное наименование перечня заключенных в обеих странах. каждый увольнять с каждой стороны по индивидуальным схемам. Поскольку у всех разные стадии, различные органы и т.д. ".

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Также Полозов добавил, что нужна только политическая воля, технических и юридических препятствий нет. По мнению адвоката, этот вопрос не будет решен до парламентских выборов. Он отметил, что Россия пытается оставить себе место для политического маневра.

"Что касается сегодняшнего суда, то власти РФ пытается оставить себе место для политического маневра и контроля ситуации, поскольку если окончательное политическое решение не было бы принято до 24 июля, моряков пришлось бы освободить из-под стражи в связи с истечением срока. А если не договорятся до этого времени? Всего неделя остается. Поэтому и продолжают, чтобы держать все под контролем ".

17 июля суд в Москве продлил арест на три месяца представителю СБУ Андрей Драчу и пяти морякам: Михаилу Власюк, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Сергей Попову. Также продлили арест второй группе: представителю СБУ Василий Сороке и шести украинским морякам Андрей Артеменко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олег Мельничук, Сергей Чулиби, Виктору Беспальченко.