Адвокат рассказал о состоянии голодающего политзаключенного из Крыма

Крымскотатарский политзаключенный Эмир-Усеин Куку продолжит голодать. Фото: Крым.Реалии

Крымскотатарский политзаключенный Эмир-Усеин Куку не намерен прекращать голодовку, которую объявил 26 июня.

"Он сегодня сказал: "Пока у меня будут на то силы, я буду продолжать голодовку". На мой взгляд, это голодание принесет только огромный вред его здоровью. Приговор от этого не изменится ни в худшую, ни в лучшую сторону", - сообщил адвокат Сергей Локтев, передает "Крым.Реалии".

Куку продолжают обследовать врачи, но не сообщают о результатах исследований.

"Он жалуется на боли в области печени, селезенки. Почка болит, которую ему отбили еще при задержании 2015 года. Медицинские документы о его здоровье - это пока тайна. Его продолжают возить на осмотр, но при этом ничего не говорят.

Мы отправили соответствующие запросы и жалобы в Федеральную службу исполнения наказаний и прокуратуру. Требуем, чтобы нам предоставили документы о состоянии здоровья Куку, а также, чтобы была проведена проверка действий сотрудников СИЗО-4 относительно нашего подзащитного", - отметил адвокат.

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Он также сообщил, что 17 июля жена политзаключенного Мерьем Куку получила разрешение на посещение мужа.

"Завтра она его посетит и я надеюсь, что ей удастся отговорить Эмир-Усеина от голодовки", - добавил Локтев.

В то же время адвокат Эдем Семедляев рассказал, что передал Куку многочисленные просьбы соотечественников прекратить голодовку.

Эмир-Усеин бил арестован по подозрению в участии в деятельности "Хизб ут-Тахрир" (исламской партии, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира, и считается запрещённой в России). До ареста Куку активно занимался правозащитной деятельностью, оказывал правовую помощь населению и сообщал о случаях политически мотивированных насильственных исчезновений в Крыму. Активист был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму. В декабре 2017 года он был этапирован из Крыма в Ростов-на-Дону. Политзаключенный голодает с 26 июня 2018 года.