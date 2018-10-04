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четверг, 04 октября 2018 00:44

Адвокат рассказал о болезни Балуха

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Адвокат рассказал о болезни Балуха
У Балуха подозревают язву или панкреатит. Фото: Радио Свобода

У осужденного в оккупированном Крыму Владимира Балуха есть подозрение на язву или панкреатит.

Защита Балуха старается подобрать врачей, которые могли бы посетить голодающего украинца. Об этом сообщил адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе, передает "Крым.Реалии".

"Состояние здоровья Балуха, конечно, плохое. У него есть проблемы с сердцем и с внутренними органами. Также есть подозрения на язву либо панкреатит", - рассказал адвокат.

Динзе отметил, что российские врачи отказываются от посещения Балуха, который находится в СИЗО.

"Фактически, мы сможем полноценно его обследовать только, когда он поступит в колонию. Потому что как осужденное лицо он будет иметь право на полный спектр медицинского обслуживания", - добавил Динзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крымское судилище изменило приговор по делу Балуха

5 июля "Раздольненский районный суд" в Крыму приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн) по обвинению в якобы незаконном хранении боеприпасов. Правозащитники считают, что его репрессировали за проукраинскую позицию, в частности за флаг Украины, который был вывешен в его дворе.

В знак протеста Балух объявил 19 марта 2018 года бессрочную голодовку.

"Верховный суд Крыма" в среду, 3 октября, на месяц смягчил приговор украинскому политзаключенному Владимиру Балуху.

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